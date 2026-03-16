お笑いコンビ「シャンプーハット」てつじ（50）が、16日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。自宅マンションについて語った。ゴミ捨ての話題になり、てつじは「ついでやったら全然してますよ」と告白。「けどまあ、ちょっとええとこに住まわしてもらってますんで。ワンフロアにゴミ捨て場がありますねん」と説明した。しかしピンと来ていない様子のタレント・上沼恵美子に対し、「マンションなん