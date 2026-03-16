ANAは2026年5月19日搭乗分から、国内線運賃を全面的にリニューアルします。さまざまなものやサービスの値段が上昇している中なので、「航空券は値上げになるのではないか」と不安に感じる人もいるのではないでしょうか。しかし実際は、運賃タイプや予約タイミングによって異なる可能性があります。 本記事では、ANAの国内線運賃のリニューアル内容と、同一曜日の出発便における改定前後の運賃を比較し、実