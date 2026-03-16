【モデルプレス＝2026/03/16】女優の木村文乃が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。5種類の作り置きおかずを公開し、話題となっている。【写真】38歳ママ女優「彩りが綺麗」筍の土佐煮など作り置きおかず5種類◆木村文乃、5種類の作り置きおかず公開木村は「作り置きたち」と記し、保存容器に入った5種類の作り置きを投稿。「ほうれん草としめじのおひたし」「筍の土佐煮」「トマトと玉ねぎの甘ポン」「アスパラとベーコ