【モデルプレス＝2026/03/16】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が3月16日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした前髪を披露した。【写真】19歳K-POP美女「美人さが際立ってる」衝撃のオン眉ぱっつん姿◆ホン・ウンチェ、オン眉ぱっつん前髪披露ウンチェは「誰が私の前髪を切ったの」と韓国語でつづり、前髪を切った姿を公開。これまでの目に少しかかる長さから、眉毛の