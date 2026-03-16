【モデルプレス＝2026/03/16】女優の島崎遥香が3月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。ホタルイカをアレンジした手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】31歳元AKB「ほかほかで美味しそう」マヨネーズ＆七味で食べるホタルイカ炊き込みご飯◆島崎遥香、ホタルイカの炊き込みご飯披露島崎は「酢味噌でいただくのに飽きたので 炊き込みにしてみた！」とつづり写真を投稿。炊飯器で作られた炊き込みご飯は、ホタ