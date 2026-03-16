「最後の恋愛は8年前」“NHK韓流ドラマの女王”と呼ばれる女優のハ・ジウォンが、自身の恋愛事情について率直に語った。【画像】ハ・ジウォン、いよいよ結婚？「3〜4年以内に」3月15日に韓国で放送されたSBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』にハ・ジウォンが出演し、恋愛に関する様々なエピソードを披露した。この日、MCのソ・ジャンフンは「ハ・ジウォンさんは今後、独り身で生きていくかもしれない将来に備えて万全