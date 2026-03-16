名古屋を中心に「ステーキのあさくま」を展開する株式会社あさくまは、カレー専門店「カレーのあさくま」2号店を名古屋･栄スカイルに3月17日からオープンする。2025年7月にオープンした大須の1号店に続く出店で、都市型商業施設への展開は今回が初めて。【メニュー画像はこちら】目玉商品「オ･カ･ハ･チ」、ハンバーグ･グリルオニオン･トマト･目玉焼きを重ねた「あさくまSPカレー」など、さまざまなカレーをラインアップ!あさくまは