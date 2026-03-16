◆大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）先代の二所ノ関親方（元大関・若嶋津）の死去は一山本（放駒）にとってショックだろう。中大を卒業して役所勤務を経て、年齢制限緩和を受けての入門。“南海の黒ヒョウ”を教えを受けて番付を上げていった。９日目の相手は伯乃富士（伊勢ケ浜）。勝つだけではダメだ。今場所は勝ち越しが絶対条件でもある。１敗をキープしている霧島（音羽山）は大栄翔（追手風）と対戦