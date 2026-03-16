◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）米国のＡ・ジャッジ外野手が１５日、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦に「３番・右翼」で先発出場し、決勝進出に貢献した。スター軍団同士の激闘に勝利。大一番を制し、ジャッジは「お互いの投手陣を知っていれば、接戦になることは分かっていた。余計なアウトを与えなかった方が勝つという展開になる。一進一退の攻防になるだろう