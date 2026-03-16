３月１２日の開催をもって今年の姫路競馬は全日程が終了し、兵庫県競馬は３月１７日から園田競馬場に舞台を移して行われる。再開される園田競馬場では、開催休止期間中に馬場全周にわたって砂の入れ替えを行っており、見た目にもきれいな“白い世界”が広がっている。６日に行われた能力検査（能検）では好タイムが続出しており、力のいる姫路競馬場とは一転して、スピード豊かな馬が有利か。新年度を迎える４月１日にはダート