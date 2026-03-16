兵庫・神戸市はこのほど、「王子動物園のジャイアントパンダ」の記念石碑を設置することを発表した。灘区の魅力資源を区民参加で選定した「灘百選」において、「ゾウの諏訪子」「王子動物園のパンダ」が選定されており、諏訪子が亡くなった後、多くの方々に愛された証として「ゾウの諏訪子」の石碑を２００９年３月３１日に設置した経緯がある。初代・２代目コウコウ、そしてタンタンの３頭のジャイアントパンダは、日中共同