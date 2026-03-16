元SKE48で女優・松井玲奈（34）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。タレント・タモリ（80）の食事の誘いを断った過去を明かした。大阪での番組ロケでタモリと共演経験がある松井。ロケが終わり終電ギリギリだったが、なんとか東京に戻る新幹線に乗ることができた。すると、タモリは「東京に戻ってから、みんなで食事に行かない？」とロケメンバーを食事に誘ってくれたそう。しかし、松井は「あ、