ロッテの西野勇士投手が17日、阪神とのオープン戦（ZOZOマリンスタジアムマリン）に先発する。ここまでオープン戦3試合に登板して9回7失点ながら徐々に調子は上向いている。先発ローテーションの一角を担う35歳のベテラン右腕は「ここまでコンディションも良くなってきているので、明日はテンポよく打者と勝負したいと思います」と静かに闘志を燃やした。