SNS総フォロワー100万人超のモデル・インフルエンサーPyunA.（ぴょな）さんがプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から、新作ランジェリーが登場。2026年3月16日(月)19時より公式オンラインストアにて販売がスタートします。今回のテーマは“天使の可憐さとあざとさ”。春の空気を感じるロマンティックなデザインと女性らしさを引き立てるディテールが魅