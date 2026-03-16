ロッテは4月6日、同社のアイスカテゴリーにおいて10年ぶりとなる完全新ブランド「アジアに恋して」を発売する。【写真】クリーミー杏仁豆腐ほか新ブランドの商品ラインアウト新ブランドのコンセプトはその名のとおり「アジア」。爽やかで心地よい異国情緒あふれる味わいと香りが、解放的な気分にさせてくれるアジアンデザートアイス4品をそろえた。昨今、日本の気候が亜熱帯化してきていることに加え、フェスや流通・外食にお