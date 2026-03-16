イラン情勢の緊迫化で原油の安定供給が懸念されるなか、政府は、きょうから民間企業に義務付けた石油の備蓄の放出を始めました。【映像】今月下旬から1カ月分を放出される方針の国家備蓄「民間備蓄」の放出は、石油元売り大手などに義務付けている70日分の備蓄量を、55日分に引き下げることで行います。市場に出回る原油や石油製品の量を増やす狙いです。その後、今月下旬からは「国家備蓄」1カ月分を放出する方針です。新た