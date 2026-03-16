都内のホテルで16日に行われたジャンボ尾崎のお別れの会に参列した中嶋常幸（71）は、19歳の時にジャンボからかけられた言葉が今でも忘れられないと振り返った。「“体を鍛えるんだぞ。体をつくってこそスポーツ選手だぞ”というのが、一番最初の記憶に残る言葉でした」当時のプロゴルフ界は経験と技術が重視され、ジャンボが最初に飛び込んだプロ野球界に比べ、体を鍛えることが、今ほど重きを置かれていなかった。「やっ