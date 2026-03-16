「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）東三段目２５枚目の道轟（２９）＝放駒＝が淡の海（鳴戸）と対戦。押し倒され１勝４敗となった。淡の海は２勝３敗。１５日に６９歳で亡くなった元大関若嶋津の日高六男さんが師匠だった時の弟子だった。「整理し切れていない。考えないようにしても考えてしまう」と目を赤くして話した。前日の昼に師匠の放駒親方（元関脇玉乃島）から連絡を受けた。「最初は信じ