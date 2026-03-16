高市総理は16日、参議院・予算委員会で選択的夫婦別姓の導入について「慎重な立場だ」と明言しました。立憲民主党蓮舫 参院議員「総理は選択的夫婦別姓、別氏制には反対ですか」高市総理「慎重な立場でございます。現在でも旧氏を通称で使ってらっしゃる方々、これらの方々の利便性をさらに高めていくべきだと考えております」高市総理はきょう、参議院・予算委員会に出席し、選択的夫婦別姓の導入をめぐり「慎重な立場だ」