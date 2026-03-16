「お腹が痛い」「先生が嫌だ」「どうしても学校に行きたくない」。 高学年になったお子さんから、朝一番にそんな言葉を投げかけられたら、「どうしたものか」と悩んでしまうのではないでしょうか。今回の投稿者さんも、わが子の行きしぶりに戸惑っているようです。『5年生になってから、ときどき「学校行きたくない」って日が出てきました』小学5年生になった娘さん。クラス替え後の孤立を乗り越え友だちもできたものの、現在はク