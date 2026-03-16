昨年12月23日にS状結腸がんのため死去したジャンボこと尾崎将司（本名：尾崎正司）さんのお別れ会が16日、都内のホテルで開かれた。式典には発起人代表の青木功ら約1000人が参列し、実施された一般献花には大勢のファンが列を作った。【写真】元巨人軍監督・原辰徳氏も参列尾崎さんは徳島・海南高（現海部高）の野球部エースとして1964年の春のセンバツに出場し、初出場初優勝を飾った。翌年にプロ野球西鉄ライオンズ（現西武）に