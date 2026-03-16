フォーティーンから、新作ウェッジのアナウンス。「『FR-3』を4月17日より販売いたします。本製品はバンカーが苦手で一度入ると何打もかかる…。そんなゴルファーの悩みを解決するために生まれたウェッジです」と、同社広報。税込30,800円で展開されるのは「“つるん”と砂面を滑る新感覚」のお助けウェッジだ。【画像】58度を構えると、オフセットが大きく安心感◎独自の「新キャニオンソール」はソールを前後に分割し、フロント