高気圧に覆われ、3月16日の新潟県内は気温が上がる見込みで、雪崩に注意が必要です。 高気圧に覆われ、青空も広がっている16日の県内。16日朝の最低気温は阿賀町津川でー1．1℃となるなど、広い範囲で3月下旬並みとなり、新潟市中央区では青空のもと、朝の散歩を楽しむ人の姿が見られました。一方、佐渡市では菜の花が咲き誇り、春の風情を漂わせています。気圧の谷の影響を受け、曇り空が広がっている地点も昼すぎからは天