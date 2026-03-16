高校バスケの全国の強豪チームによるリーグ戦、U18日清食品トップリーグの入れ替え戦が行われ、帝京長岡高校が残留を決めました。 3月15日、東京で行われたU18日清食品トップリーグの入れ替え戦で、愛知の中部大第一と対戦した帝京長岡。今シーズン、トップリーグで最下位と苦しんだ帝京長岡ですが、強度の高い守備で相手のボールを奪ってリズムをつくり、下部リーグ1位の中部大