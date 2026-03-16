向こう一週間は、18日(水)を中心に気圧変化の影響を受ける日がある見込みです。めまいや頭痛などに注意が必要です。一方、広範囲でスギ花粉のピークが続いており、東海・関東・東北は、「極めて多い」日が予想されています。お花見を計画されている方もいらっしゃると思いますが、気圧の変化や花粉症で体調が悪化しないようにご注意ください。18日(水)は全国的に気圧低下影響度「大」も18日(水)は西から低気圧が接近するため、全