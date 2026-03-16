大谷翔平 （c）SANKEI ＜3月14日(日本時間15日)2026WORLDBASEBALLCLASSIC 準々決勝日本―ベネズエラ＠ローンデポ・パーク＞ 侍ジャパン、そして大谷の夢が終わった。前回大会優勝の日本は、メジャーのスター軍団・ベネズエラと準々決勝で対戦し、接戦の末5－8で敗れ連覇を逃した。 日本がWBCで準決勝に進出できなかったのは初めて。大谷翔平投手(31)は「1番・DH」で先発出場。 1