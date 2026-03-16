リットーミュージックは、3月26日に御茶ノ水RITTOR BASEおよびオンライン生配信にて、イベント「その録音データ、まだ捨てないで！ “劇的”ボーカル・クリニック」を実施する。2月20日に発売された書籍『歌ってみたボーカル編集バイブル』(2,420円/ISBN：978-4-8456-4355-4)の出版記念イベント。 この書籍は、「自宅で歌のレコーディングはできるようになったけれど、プロのような音にな