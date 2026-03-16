見た目華やか！手作りいちごサンド 旬のいちごをたっぷり使って、大人気のフルーツサンドを作ってみませんか？ 華やかな見た目で、おうちパーティにもぴったりです。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 生クリームのかたさがポイント 1. よく冷やした生クリームをかために泡立てる。 2. いちごのヘタをカットし、水けをしっかり取り除く。 3. 切った断面がきれいになるよう、パンに