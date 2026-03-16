昨年１２月２３日に７８歳で死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。約４０年来の親交がある歌手の松山千春は「あいつはトーナメントではとんでもない記録も、記憶も…男子ゴルフ界の歴史を変えるような男だった」と追悼。プライベートでも親交が深かったといい「メシを食ったり、カラオケもよく行った。あいつもカラオケ