大阪・梅田で鋼鉄管が地中から突き出た問題で、市は周辺の地盤改良を終え、地盤の強度を確認したうえで「新御堂筋」の下道の通行止めを一部解除するか検討する方針です。今月11日、大阪・梅田の「新御堂筋」の下道で、下水道工事のための鋼鉄管が一時、地上およそ13メートルの高さにまで突き出しました。市は地盤が緩んでいる可能性があるとして、周辺に穴を掘り、地盤を固める薬剤を流し込んでいましたが、作業はけさ早くに終わっ
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