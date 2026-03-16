柏崎刈羽原発6号機で警報が作動し発電と送電を止めたことについて、東京電力の小早川社長は営業運転の開始時期は「いつを目指すと言える段階ではない」と述べました。柏崎刈羽原発の6号機は、当初あさっての営業運転再開を目指していましたが、12日に漏電を示す警報が鳴ったため、おととい発電と送電をストップしていました。営業運転の開始時期について東京電力の小早川智明社長は…東京電力小早川智明 社長「ちょっと今の