2月28日に始まった米国とイスラエルによるイラン攻撃から半月後に迎えた第98回アカデミー賞授賞式で、スペイン出身のオスカー俳優ハビエル・バルデム（57）が、血をほうふつさせる真っ赤な文字で「戦争反対」とスペイン語で書かれた手作りのバッジを身に着けてレッドカーペットに登場し、停戦を訴えた。今年のレッドカーペットでは、トランプ政権の強靱（きょうじん）な移民政策を批判する「ICE（米国移民・税関執行局）アウト（出