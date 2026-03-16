本日3月16日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、海外シリーズ第2弾を放送。「旅のプロが選ぶ！一生に一度は見ておきたい！ 世界のスゴい絶景ランキング3時間SP」と題し、世界の絶景ランキングで学力王を決定する。旅行会社スタッフや旅行雑誌編集といった旅のプロに「もし海外で絶景を見るならココ！」「ココは外せない！」「その素晴らしさを、ぜひその目で直接、見てほしい！」という“世界のスゴい絶景”をあげ