3月16日（現地時間15日）。ミルウォーキー・バックスは、ホームのファイサーブ・フォーラムでインディアナ・ペイサーズ相手に134－123で勝利し、連敗を4でストップした。 バックスは2024、2025年と2年連続でプレーオフのファーストラウンドで敗れたペイサーズ相手に、今シーズン4戦全勝。28勝39敗でイースタン・カンファレンス11位とした。