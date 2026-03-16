3月15日にカミアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第26節が行われ、島根スサノオマジックが佐賀バルーナーズと対戦した。 島根は新井翔太が第4クォーター開始2分1秒に同点の3ポイントシュートを沈めると、フリースローで失点を喫した直後に再び長距離砲を成功。同点で迎えた試合終了残り3分8秒にも3ポイントを決め、島根が最終スコア80－