伊藤忠商事は反落。ＳＭＢＣ日興証券は１３日、同社株の投資評価を３段階で最上位の「１」から真ん中の「２」へ引き下げた。目標株価は２１９０円（従来２１２０円）とした。主な要因として（１）株価上昇に伴い目標株価と現値との乖離率が縮小した（２）２７年３月期純利益の伸び率が他社と比べ見劣りする（３）２７年３月期に株主還元の拡充を想定するが、他社も同様の動きが想定され優位になりづらい（４）イラン情勢緊迫化に