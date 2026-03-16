マルチディシプリナリーアーティスト／プロデューサーのケイト・ル・ボンが、ビルボードライブ横浜、ビルボードライブ東京で6月に初来日公演を開催する。 （関連：藤井 風、Vaundy、milet……洋楽と邦楽の間をシームレスにするSSW由薫、WurtSら新星続く？） ウェールズ出身で現在カーディフを拠点に活動を続ける彼女は、抽象性や質感、音色を重ね合わせながら感情