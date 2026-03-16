午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６４１、値下がり銘柄数は８６４、変わらずは８２銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、食料、倉庫・運輸、陸運。値下がりで目立つのは非鉄金属、ゴム製品、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS