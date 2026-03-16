（台北中央社）16日午前7時19分ごろ、南部・台南市楠西区を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは7.5キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は4.3と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝台南市▽震度3＝南部・嘉義県▽震度2＝南部・高雄市、嘉義市▽震度1＝中部・台中市、南投県、彰化県、雲林県、東部・花蓮県、台東県。（編集：楊千慧）