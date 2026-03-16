富永貿易は4月7日、「100％カジューハイ」シリーズから「もも」のフレーバーを発売します。■果実感たっぷりでとろけるような口当たり「100％カジューハイ」は、100％ストレート果汁の水分を飛ばして濃縮したものを、スピリッツなどで割ることで果汁100％を実現したお酒です。アルコール度数は3％で、ほどよい刺激の炭酸とあわせています。同商品では桃果汁を100％を使用。果実感がたっぷりで、とろけるような口当たりに仕上げてい