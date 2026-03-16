サクラメント・キングス vs ユタ・ジャズ日付：2026年3月16日（月）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 116 - 111 ユタ・ジャズ NBAのサクラメント・キングス対ユタ・ジャズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし26-28で終了する。第2クォーターはサクラメント・キン