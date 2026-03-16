GR IV Monochrome Map Cameraは3月13日（金）、2026年2月度の「新品・中古デジタルカメラ人気ランキング」を公開した。 新品デジカメ2月ランキング ・1位：α7 V ・2位：GR IV Monochrome ・3位：α7C II ・4位：X100VI ・5位：X-E5 ・6位：X-T30 III ・7位：GR IIIx ・8位：α6700 ・9位：Z5II ・9位：X-M5 注目は2月13日（金）に発売された「RICOH GR IV Monochrome」。レンズ一体型カメラで人気の「RICOH