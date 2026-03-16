アメリカ代表が3大会連続でWBC決勝進出を決めたが、準決勝の勝利を決定付けたストライク判定が物議を醸している。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式韓国メディア『OSEN』も「“これがストイラクだと？”致命的な誤審→荒唐無稽な三振コール→ドミニカ共和国憤りの脱落…だからABSが必要なのか」と題して注目している。3月16日（日本時間）、米マイアミのローンデポ・パークで行われたWBC準決勝で