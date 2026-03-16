mshのアイメイクブランド「ラブ・ライナー」は3月13日、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とコラボレーションしたリキッドアイライナーを、全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定で数量限定で発売します。■キティちゃんが日焼け姿に！同商品は、0.1mmの極細毛で細い線も太い線も自在に描けるリキッドアイライナー。ウォータープルーフ＆皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ仕様ながら、ぬるま湯で簡単にオフで