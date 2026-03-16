アトレティコ・マドリードに所属するGKヤン・オブラクは、脇腹の負傷に苦しんでいるようだ。15日、スペイン紙『マルカ』が報じている。脇腹の筋肉トラブルでラ・リーガ第28節ヘタフェ戦を欠場したロヒブランコスの正守護神だが、「チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド8進出がかかる試合において、最大の欠場者となる」ようだ。スペイン紙『マルカ』によると、オブラクは依然として完治しておらず、18日のトッテナム戦でゴール