トーシンホールディングス [東証Ｓ] が3月16日後場(14:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比44.0％減の7500万円に落ち込んだ。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比96.5％減の600万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.9％→0.3％に大幅悪化した。 株探ニュース