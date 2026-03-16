クリアル [東証Ｇ] が3月16日後場(14:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の7円→8円(前期は1→5の株式分割前で30円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、事業成長に向けた投資を中心に置きつつも、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営課題と考えており、安定的かつ継続的に配当を実施してくために、年１回の期末配当として配当性向15％程度を目安とするこ