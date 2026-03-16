16日14時現在の日経平均株価は前週末比259.89円（-0.48％）安の5万3559.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は641、値下がりは864、変わらずは82。 日経平均マイナス寄与度は42.45円の押し下げでフジクラ がトップ。以下、ＴＤＫ が36.35円、ファストリ が30.48円、ファナック が23.73円、京セラ が23.26円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を65.51円押し上げている。次いで東エレク