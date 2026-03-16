16日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝159円56銭前後と、前週末午後5時時点に比べ13銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円56銭前後と12銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース