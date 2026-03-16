あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは＜２０代〜７０代に聞いた、食べるのが大好きなイメージのある有名人＞ １位ギャル曽根２位石塚英彦３位彦摩呂４位日村勇紀５位水卜麻美６位伊達みきお７位松重豊８位松岡修造９位ぼる塾 田辺 ＜視聴者プレゼント＞Denny's Tableの「人気カレー３点セット」をプレゼント！